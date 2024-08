Calciomercato Lazio | Iannoni cambia ancora idea: passa al Sassuolo - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

È finita la telenovela di Edoardo Iannoni. Dopo tanti rumors nelle ultime settimane, in cui era stata inserita anche la Lazio, il centrocampista classe 2001 ha deciso dove giocherà in questa stagione. È ufficiale il suo passaggio al Sassuolo dal Perugia. Beffato il Catanzaro, che sembrava essere in vantaggio nella corsa al calciatore, che poi però ha deciso di accettare la proposta neroverde. Rimane sullo sfondo la richiesta biancoceleste.