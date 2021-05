Calciomercato Lazio, piace Mata: lo spagnolo è in scadenza con lo United

Mancano ancora alcune gare al termine del campionato ma la Lazio ha già iniziato a guardarsi intorno. La rosa dovrà necessariamente essere rinforzata in vista della prossima stagione e tra i vari profili c'è anche quello esperto di Juan Mata. Come riporta l'edizione quotidiana de La Repubblica e de Il Tempo il calciatore piace ai biancocelesti ed è in scadenza di contratto a giugno con lo United. Uno dei nodi potrebbe essere quello legato al suo ingaggio: ai Red Devils guadagna 8 milioni ma potrebbe accontentarsi anche di poco più della metà. Il patron Lotito e il ds Tare ci pensano e intanto il papà - agente del calciatore avrebbe già chiesto un biennale con opzione per il terzo anno. Mata, 33 anni, potrebbe essere il profilo giusto: ben 339 presenze in Premier, 61 in Champions League, la giusta esperienza che potrebbe fare la differenza.

Pubblicato il 05-05-2021

