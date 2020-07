Calciomercato Lazio, Sarr del Nizza non rinnova: 4 club italiani su di lui

Malang Sarr, difensore centrale del Nizza, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club francese e quindi andrà via a parametro zero. Sul calciatore classe 1999, con più di 100 presenze in Ligue 1, c’è l’interesse di 4 squadre italiane: Lazio, Milan, Inter e Napoli. Il calciatore francese sarebbe un buon colpo per la Lazio e potrebbe giocarsi con Radu il posto da titolare nella zona sinistra della difesa a 3 di Inzaghi.

