Calciomercato Lazio, Schira su Fares: "Affare in chiusura con una contropartita"

Sviluppi importanti nella trattativa per Mohamed Fares. L'esperto di calciomercato Nicolò Schira, tramite il proprio profilo Twitter, ha rivelato come la Lazio stia definendo l'operazione in queste ore: "Lazio in chiusura per Momo Fares: pronto quadriennale da €1M a stagione per l’esterno mancino della SPAL. In definizione ora l’intesa con il club estense in merito alla contropartita tecnica." Potrebbe essere Simone Palombi la pedina di scambio, ma non sono escluse sorprese dati i diversi giocatori in uscita in casa biancoceleste.

Calciomercato Lazio, Fares a ogni costo: si cerca l'intesa con la Spal

