Calciomercato Lazio, ultimatum del Benevento per Bonaventura

È arrivata una maxi offerta del Benevento per Giacomo Bonaventura. Il calciatore, scaricato dal Milan a fine stagione, dovrà prendere una decisione. Come riporta alfredopedulla.com, il club giallorosso ha presentato una proposta di 2 milioni netti a stagione per due anni. Il presidente Vigorito difficilmente attenderà oltre questa settimana. Se l’ex Milan dovesse prendere ancora tempo, il Benevento potrebbe virare su altri obiettivi di mercato. Alla finestra ci sono altri due squadre italiane che hanno messo gli occhi su Bonaventura: l’Hellas Verona e la Lazio che potrebbe puntare sul centrocampista svincolato classe 1989 per rinforzare la mediana di Inzaghi.

