Calciomercato Lazio, Vavro sempre più vicino: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio e Vavro sono sempre più vicini. Il difensore slovacco è il prescelto per rinforzare il reparto arretrato e la fumata bianca sembra essere veramente a un passo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L'Originale su Sky Sport, la società biancoceleste avrebbe trovato l'accordo con il Copenaghen per prelevare il calciatore per 9 milioni più uno di bonus. L'affare dovrebbe andare in porto tra qualche giorno o al più tardi all'inizio della prossima settimana per dare il tempo ai danesi di trovare il sostituto. Vavro, che dovrebbe firmare un quadriennale da 1.5 milioni a stagione, ha scelto la Lazio e nel frattempo ha iniziato la preparazione con il club in attesa di sbarcare nella Capitale e mettersi al servizio di Simone Inzaghi.

Pubblicato il 3/07 alle ore 00.20