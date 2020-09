DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: la Samp piazza il colpo Keita, domani le visite mediche

AGGIORNAMENTO ORE 19.50 - Tutto fatto tra Sampdoria e Monaco per il ritorno di Keita Balde in Italia. Come riporta Gianluca Di Marzio infatti il calciatore già nella giornata di domani dovrebbe arrivare a Genova per sostenere le visite mediche di rito. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

Mercato che entra sempre più nel vivo a poco meno di un mese dalla chiusura della sessione a ridosso dell'inizio del campionato di Serie A, Giornata importante quella di ieri per Roma e Juventus. Finalmente la questione relativa agli attaccanti si è sbloccata: i giallorossi hanno trovato l'accordo per Milik (prestito a 3 milioni con obbligo di riscatto a 15 milioni più 7 di bonus), Dzeko quindi può partire direzione Torino dove il bosniaco firmerà un biennale a 7,5 milioni di euro all'anno.L'arrivo dell'attaccante fa diminunire ancora di più le possibilità di vedere Luis Suarez in Serie A, almeno per quest'anno, nonostante l'esame di italiano sostenuto ieri per il passaporto. Sempre in casa Roma importante la cessione di Under al Leicester. Sponda Inter nessuna novità di rilievo: i nerazzurri hanno avuto alcuni contatti con il Genoa per il ritorno di Pinamonti e attendono l'uscita di Candreva sul quale è piombata anche la Sampdoria che allo stesso modo ha lasciato trapelare un interesse anche per l'ex Lazio Keita. Il Milan invece punta Torreira.

Calciomercato Lazio, accordo raggiunto con l'Osasuna per Jony

Lazio, Fares non si allena ancora con il gruppo:manca l'ufficialità

TORNA ALLA HOME