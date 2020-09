Lazio, Fares non si allena ancora con il gruppo: manca l'ufficialità

Mohamed Fares scalpita per affrontare il suo primo allenamento con la squadra nel Training Center di Formello. L'esterno franco algerino, però, dovrà aspettare che il suo trasferimento alla Lazio verrà ufficializzato. Nel frattempo, Inzaghi continua a provare Kiyine sulla corsia mancina. Con Lukaku e Lulic ancora out, sarà l'ex Salernitana a partire titolare nell'amichevole di domani contro il Benevento. Kiyine però è stato escluso momentaneamente dalla lista per la Serie A. Inzaghi attende ulteriori sviluppi per capire chi sarà l'alternativa a Fares sulla fascia.

