Kumbulla, parla Setti: “Il Verona per ora se lo tiene. Lotito? Ci vogliono i soldi…”

La Lazio non smette di seguire Marash Kumbulla, ma per ora l’operazione rimane in fase di stallo. Il Verona non abbassa le pretese, chiede 30 milioni e più. Il presidente Maurizio Setti, al Premio Calabrese, ha parlato della situazione: “È strano: Marash a gennaio aveva una squadra con tanti soldi interessata a lui. Forse è il difensore del 2000 più forte in Europa. Ci sono le attenzioni di tante squadre, ma per ora ce lo teniamo noi. Normale per un ragazzo dalle sue potenzialità essere attirato da un club di prima fascia che fa l’Europa. Lo rende felice. Il mercato è strano, difficile e lungo. Lotito? Ci vogliono i soldi…”.

