Spal, il ds Zamuner conferma: "C’è l’interesse forte della Lazio per Fares”

Non solo David Silva, la Lazio continua a muoversi sul mercato anche su altri fronti. Un obiettivo concreto è Mohamed Fares della Spal. L’esterno algerino piace molto a Inzaghi per la corsia sinistra. A confermare la trattativa ci ha pensato il nuovo ds del club emiliano Giorgio Zamuner durante la conferenza di presentazione: “C’è l’interesse forte della Lazio per Fares”.

