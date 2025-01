125 anni Lazio, gli auguri di Pedro: "È un onore vestire questi colori" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non potevano mancare gli auguri di Pedro alla "sua" Lazio. Lo spagnolo, così come gli altri suoi compagni, ha voluto celebrare via social i 125 anni del club con carosello di scatti a cui ha aggiunto una dedica. "È un grande onore vestire i colori di questa società - si legge sotto al post - sono orgoglioso di poter contribuire alla storia e di avere l’opportunità di far parte di questa squadra. Tanti auguri di cuore per 125 anni di passione biancoceleste".

