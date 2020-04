Acerbi, flessioni a ritmo di musica: ecco la nuova sfida di solidarietà - FT

In giorni complicati per l'Italia intera, numerosi calciatori e protagonisti del mondo dello sport si sono resi utili aiutando le strutture sanitarie del nostro Paese, e invitando i propri seguaci a fare altrettanto. Francesco Acerbi ha accettato una nuova challenge, lanciata da ASI. Si tratta di fare quanti più piegamenti possibili in quindici secondi e, nel mentre, intonare una canzone a piacimento. Lo scopo è, ovviamente, benefico: tutti coloro che si presteranno alla sfida, sono invitati a effettuare una donazione in favore dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, in prima linea nella lotta contro il Coronavirus. Il difensore della Lazio ha effettuato le flessioni, optando per "I giardini di marzo" in sottofondo. Immobile, Cataldi e il personal trainer del 'Leone' sono stati nominati e invitati a fare altrettanto.