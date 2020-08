Ad Auronzo c'è voglia di Lazio: tifosi già in fila alla biglietteria dello Zandegiacomo - FT

Inizia il ritiro. I giocatori della Lazio, arrivati nella serata di ieri ad Auronzo di Cadore, stanno raggiungendo in questi minuti lo Zandegiacomo per la prima sessione d'allenamento. A causa delle restrizioni imposte dal Covid, i tifosi che vorranno assistere alle sedute di lavoro dei biancocelesti dovranno acquistare dei biglietti per l'entrata. Ecco allora, davanti alla biglietteria dell'impianto sportivo si sono già create alcune file di appassionati, pronti a veder da vicino le prime sgambate della squadra di Inzaghi tra le Tre Cime di Lavaredo. Ad Auronzo c'è voglia di Lazio.

