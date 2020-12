Adani: "A Dortmund la Lazio meritava la vittoria. Inzaghi? Con lui la squadra fa un gran calcio"

Ospite della 'Bobo TV' insieme a Vieri, Cassano e Ventola, Lele Adani ha speso nei confronti della Lazio parole di forte stima. L'ex difensore, commentatore per Sky della gara di ieri contro il Dortmund, si è complimentato con Inzaghi e con l'intera squadra: "Ieri la Lazio è stata brava tatticamente. Ha mollato un minuto a fine preso tempo e fatto gol. Nella ripresa ha alzato il baricentro, Immobile ha fatto la differenza. I biancocelesti avrebbero dovuto vincere, c'era da andare a fare una partita di personalità. La Lazi contro il Bruges ora ha due risultati su tre, ed era tanto che non andava in Champions. Ha fatto cinque partite e non mai hai perso".

L'ARRIVO DI INZAGHI - "Quando Inzaghi è arrivato, alla Lazio andavano 20 mila persone. Ho fatto Lazio - Bologna, ultima partita prima dello stop, ce n'erano 40 mila. Quando tu dai entusiasmo, vuol dire che hai già fatto tanto. Inzaghi è migliorato tanto nel cercare il gioco. Era sempre stata una squadra solida, ma adesso fa bel calcio. Ha saputo valorizzare Correa, Immobile è diventato Scarpa d'Oro, ha inserito un'altra punta. Acerbi spesso fa il centrosinistra, ha fatto un secondo tempo da ala. Quando è uscito Guerrero ed entrato Lazzari, attaccavano sia sulle fasce che al centro. Gli hanno fatto un c**o così. È una questione di mentalità".

