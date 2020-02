Agostinelli: "Lazio stratosferica, ora chi può fermarla?"

Lazio - Inter è stata una battaglia, alla fine i biancocelesti hanno trionfato in un Olimpico infiammato. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "Questa è la settimana in cui devi essere meno gasato, bisogna festeggiare oggi e poi pensare subito al Genoa. In questo momento siamo stratosferici, battiamo tutti e abbiamo una qualità incredibile. Quando c'è da soffrire si soffre, quando si deve accelerare si accelera. Ci sono 5 giocatori che farebbero i titolari ovunque in Italia, nessuno poteva pensare a una rosa così forte. Chi può fermare questi ragazzi? Oggi la gente ha l'entusiasmo alle stelle. Ogni obiettivo si può raggiungere. E l'obiettivo è ovviamente lo Scudetto".

