Alaves, Escalante sui social: “Felice di iniziare questa nuova avventura” – FOTO

Gonzalo Escalante non è più un calciatore della Lazio, ieri è stata ufficializzata la sua cessione in prestito al Deportivo Alaves. L’argentino non ha trovato spazio in biancoceleste e quest’anno, fino a fine stagione, giocherà in Liga. Il centrocampista è entusiasta di questa sua nuova avventura e lo testimonia il post condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale, nel quale si legge: “Felice e entusiasta di iniziare questa nuova tappa della mia carriera, con tanta voglia di iniziare a giocare con questa maglia. Grazie mille @deportivoalaves per aver fiducia in me”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Bayern Monaco, un altro titolare positivo al Covid: il comunicato

Mourinho: "Mai alla Lazio, nemmeno loro mi vogliono"