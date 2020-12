Albania, Duka: "Lo statuto non impedisce a nessuno di correre da presidente"

Il presidente della Federcalcio albanese Armand Duka in un'intervista in patria è tornato sulla modifica dello statuto rispetto all'obbligo di residenza per chi corre per la presidenza. Qualcuno aveva visto in questa norma un tentativo di sbarrare la strada a poitenziali outsider, ipotesi fortemente smentita da Duka: "Il fatto che il candidato alla presidenza debba essere residente in Albania non impedisce a nessuno di correre. Obbliga solo a essere residente nel paese quando si esercita questo dovere. Sulla separazione con la politica, non è un aspetto tipico dell'Albania ma di tutto il mondo. Il calcio deve rimanere separato dalla politica, come prevede il nostro statuto, per impedire ai membri politici di occupare organi di governo calcistico".

