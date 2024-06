Albania, Ramadani promette: "Consociamo bene l'Italia. Ecco qual è il nostro obiettivo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno all'esordio dell'Italia a Euro 2024. La nazionale guidata da Spalletti scenderà in campo contro l'Albania nella sfida del 15 giugno ed è proprio il centrocampista del Lecce Ramadani si è così espresso ai microfoni di Panoramasport.al: "Spagna e Croazia sono squadre molto forti. Li abbiamo guardati. Dobbiamo entrare in campo per ottenere il massimo non solo a parole ma anche a punti. Conosciamo ogni giocatore italiano come gioca e questo ci aiuta molto. Sono giocatori di altissima qualità e lo sappiamo perché abbiamo giocato con la maggior parte di loro in campionato. Noi entreremo in campo con l'obiettivo di ottenere il risultato che ci serve per andare avanti. Mi è sempre piaciuto quando non ci apprezzavano, perché ti dà motivazione e puoi conquistare tranquillamente tutti".