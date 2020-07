Altobelli: "La Lazio è la prima vittima del coronavirus, ora rischia grosso"

Nessuno prima della ripresa del campionato si sarebbe aspettato il tracollo della Lazio, per lo meno non nel modo in cui si è verificato. Le tre sconfitte di seguito e anche come sono maturate hanno lasciato tutti di stucco. L'ex attaccante di Inter e Juve Alessandro Altobelli ha detto la sua in merito: "Ero curioso di vedere come sarebbe ripartito il campionato. Avessi avuto un euro, prima della sosta, l’avrei puntato sulla Lazio. Non so quante vittorie consecutive, il bel gioco, Immobile che toccava un pallone e faceva due gol. La Lazio è la prima vittima di questo coronavirus. Rischiano di perdere il secondo e anche il terzo posto”, queste le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei.

