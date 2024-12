Ambrosini: "La Lazio premiata per il coraggio. Non ha mai abbandonato l'idea..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio ritrova la vittoria in campionato, dopo lo stop subito a Parma, e lo fa nel big match contro il Napoli già battuto in Coppa Italia. Sulla prestazione dei biancocelesti si è soffermato, tra gli altri, Massimo Ambrosini a Dazn: “La Lazio è stata premiata per la fase difensiva e per il coraggio, perché secondo me puoi fare una partita attenta come hanno fatto tutte e due le squadre poi il risultato secondo me ci favorisce il pensiero che la Lazio non abbia abbandonato l’idea di far male al Napoli. È stata premiata da una grande giocata di Isaksen, però in generale il merito della Lazio è quello di essere andata a Napoli con personalità, con grande personalità non abbandonando mai l’idea di poter far male, poi la partita poteva andare da una parte o dall’altra".

