Argentina, Correa: "Contento di aver segnato, Scaloni mi ha sempre fatto sentire importante"

Joaquin Correa ha deciso Bolivia - Argentina trovando il gol del 2-1 nella ripresa. L'attaccante della Lazio al termine del match si è detto felice della rete e dell'aiuto apportato alla sua Nazionale. Queste le sue parole apparse sul sito dell'Albiceleste: "In Nazionale non sono stato protagonista, ma ho sempre avuto la speranza e la fiducia di venire qui. Lionel (Scaloni) e tutto lo staff tecnico mi sono stati sempre molto vicini, mi hanno fatto sentire importante e sono molto contento di aver segnato e di aver aiutato la squadra. Il tecnico ci ha detto di provare a far male quando avevamo la palla, di essere verticali. Sul gol ho pensato di calciare di prima perché sapevo che è difficile per i portieri controllare la palla in questo campo. Grazie al cielo è entrata."

