Lazio, '433' celebra Correa e l'Argentina: "2 vittorie su 2" - FOTO

Con la vittoria in rimonta sulla Bolivia a La Paz, l'Argentina è salita in testa alla classifica del proprio girone di qualificazione al prossimo Mondiale. Considerando anche il successo contro l'Ecuador infatti, l'Albiceleste è attualmente a punteggio pieno. '433' ha voluto elogiare la formazione di Scaloni e l'uomo che ha deciso la sfida di oggi, l'attaccante della Lazio Correa, mostrato in foto insieme a Messi nel post social del portale sportivo: "2 vittorie su 2 per l'Argentina nelle qualificazioni ai Mondiali".

