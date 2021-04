Arsenal, l'annuncio di Aubameyang: "Ho contratto la malaria" - FOTO

Pierre-Americk Aubameyang è in ospedale dopo aver contratto la malaria. È questo l'annuncio via Instagram dell'attaccante dell'Arsenal, assente nelle ultime settimane e out anche per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo aver giocato contro il Liverpool, aveva saltato la gara con lo Sheffield. Nessuna dichiarazione ufficiale era arrivata né dal calciatore né dal club, fino al post pubblicato dall'ex Borussia Dortmund. Condivisa una sua foto in un letto d'ospedale, Aubameyang ha aggiunto: "Ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. Sfortunatamente ho contratto la malaria alcune settimane fa mentre ero in nazionale in Gabon. Ho trascorso alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento già molto meglio grazie ai medici che hanno rilevato e curato il virus così rapidamente. Non mi sentivo davvero me stesso nelle ultime due settimane, ma tornerò più forte che mai".

