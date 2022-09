Arsenal - PSV Eindhoven slitta per motivi di ordine pubblico: la nuova data

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La morte della Regina Elisabetta II non è ovviamente passata inosservata in tutto il calcio inglese e, in particolare, tra le società con sede a Londra: una di queste è l'Arsenal, impegnato in Europa League contro il PSV nel match originariamente in programma per la serata di domani. Il calcio d'inizio è stato però ufficialmente posticipato al 20 ottobre: ad annunciarlo è un comunicato emesso dall'UEFA, in cui si è fatto riferimento alle problematiche di ordine pubblico che si sarebbero potute verificare in caso di svolgimento della partita, in un momento così delicato come quello attuale per la capitale inglese che si appresta a dare l'ultimo saluto a Sua Maestà coi funerali di lunedì all'Abbazia di Westminster.

