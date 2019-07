Assemblea di Lega A, comunicato ufficiale di nuova convocazione

Sul sito ufficiale della Lega Serie A è stato pubblicato il comunicato ufficiale con la nuova convocazione: "In conformità delle vigenti disposizioni statuarie e regolamentari, l'Assemblea della Lega Serie A è convocata per lunedì 8 Luglio 2019 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A - Milano, via Rosellini 4 - alle ore 12,00 in prima convocazione e, occorrendo, alle 14,00 in seconda convocazione, per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno: 1) Verifica poteri. 2) Comunicazioni del presidente. 3) Approvazione del budget 2019/2020. 4) Proposta di MediaPro su diritti AV ss 2021-22 e seguenti; delibere conseguenti. 5) Calendario competizioni 2019-2020. 6) IMG: aggiornamento negoziazioni. 7) Accordo collettivo LNPA-AIC: proroga al 30-6-2020. 8) Varie ed eventuali".

