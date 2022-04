Atalanta, De Roon: "Con questa sconfitta diciamo addio alla Champions"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ko dell'Atalanta di Gasperini battuta dal Napoli per 1-3. Prima la rete di Insigne, poi il raddoppio di Politano e il terzo sigillo di Elmas. Per la Dea solo l'illusione del recupero con il gol di De Roon. L'olandese al termine della gara ha così parlato ai microfoni di Dazn: "Credo che siamo fuori dai posti per la Champions League, perché ora il gap è abbastanza grande. Prima del rigore abbiamo fatto una grande partita, dominando e creando tanto. L'abbiamo fatto poi anche dopo. Ma se non segni e prendi gol così non c'è niente da fare. Il Napoli ha meritato di vincere perché ha fatto più gol di noi".