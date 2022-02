Atalanta - Fiorentina, i tifosi della Dea insultano Terraciano: "Terrone!" e lui risponde...

Una gara bella quella di ieri tra Atalanta e Fiorentina che fino all'ultimo secondo si sono date battaglia per accedere alla semifinale di Coppa Italia. Al Gewiss Stadium però è accaduto un fatto che non è passato inosservato vista la sua gravità: i tifosi bergamaschi hanno infatti preso di mira il portiere della viola Terraciano chiamandolo "Terrone".

A denunciare la questione è stato Lorenzo Venuti che al termine della gara ha così scritto su Instagram: "Purtroppo il razzismo esiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera è stata una vergogna ma TU da signore quale sei non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo, vincendogli in faccia. Sei un esempio Pietro Terracciano", questo il post del compagno di squadra a cui Terraciano ha risposto con una frase eloquente: “Proud to be Terrone”.