Atalanta, Gasperini: "Abbiamo incontrato la Lazio, l'Inter e..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida con Sturm Graz, valida per la penultima giornata della "fase campionato" di Champions League, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport e facendo il punto sulle condizioni della squadra ha affermato: "Secondo me sta bene, non siamo mai stati in difficoltà sotto quell'aspetto. Abbiamo incontrato di fila Inter, Lazio, Juve e Napoli, le prime in Italia oltre a noi, e sono state partite dure e tirate. Si possono avere alti e bassi ma come squadra stiamo andando bene. Domani l'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti è di non sottovalutare l'avversario. In Champions bene che vada troviamo una squadra che corre tanto. Vogliamo chiudere la qualificazione, abbiamo un'occasione e vogliamo centrare l'obiettivo. Dobbiamo dimenticare subito la partita precedente e concentrarci su quella successiva".

