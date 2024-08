Atalanta, Gasperini come Sarri: le parole del tecnico bergamasco

TUTTOmercatoWEB.com

Gian Piero Gasperini sbotta dopo il match con il Lecce. Intervistato da Sky Sport, il tecnico bergamasco ha espresso tutto il tuo dissenso per quello che sta accadendo fuori dal campo in casa Atalanta. L'allenatore della Dea si è detto contrario al calciomercato aperto una volta iniziato il campionato, concetto che Sarri aveva ribadito in più occasioni ai tempi della Lazio. Queste le parole di Gasp: "Sinceramente nessuno si sarebbe aspettato di trovarli in questa situazione. Adesso devo viaggiare un po' a vista. Mi ero fatto tanti pensieri dopo la finale di Europa League e poi dopo abbiamo riscontrato tutte queste difficoltà, compreso l'infortunio di Scamacca. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato, vedremo".

In conferenza stampa: “Sono due grandi giocatori che ci hanno dato tanto, sono molto riconoscente nei loro confronti e con loro ho un rapporto sincero. La difficoltà arriva perché il mercato è assurdo a livello di date. Tenere il mercato aperto durante le partite è una follia. Non piace a nessuno, né alla gente né agli addetti ai lavori. Ci sono situazioni di mercato strane perché ci sono le partite che si giocano, altrimenti ci sarebbe qualcosa di diverso. Il calcio è intrattenimento, non si capisce perché bisogna fare cose che non piacciono alla gente”.