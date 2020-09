Atalanta, Gasperini: "Contro la Lazio partita di cartello, vale come se fosse fine campionato"

Lazio e Atalanta domani si sfideranno nella gara dell'Olimpico, il recupero della prima giornata, nel match in programma alle 20:45. Come di consueto l'allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha presentato la sfida nella conferenza stampa della vigilia: "È una partita attesa anche per quanto fatto negli ultimi anni, è una partita di cartello. Vale come se fosse a fine campionato, sarà un match in cui tutte e due le squadre faranno il massimo per vincere. Ogni partita è diversa, quello che non cambierà è lo spirito di squadra".

LAZIO - "È una squadra equilibrata in tutti i reparti, il valore aggiunto lo danno gli attaccanti come Immobile e Correa, ma anche Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Come abbiamo visto nelle partite precedenti ci sono stati molti gol, dobbiamo essere più bravi a limitare la loro efficacia offensiva".

SCUDETTO - "Lo scudetto? Io non discuto ciò che pensano gli altri, l'importante è che non vengano stravolti i miei concetti. Ad oggi solo e Juve e Inter possono parlare giustamente di scudetto, forse il Napoli. Cercheremo di fare il massimo, ma l'importante è che i concetti siano chiari".

