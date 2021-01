Atalanta, Gasperini: "Gomez? Non ho risposte che possano aiutare"

Giornata di viglia per i club di Serie A che domani torneranno in campo per la ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. In casa Atalanta l'argomento principale ruota sempre attorno al Papu Gomez, ormai fuori rosa e in attesa di trovare una sistemazione già a gennaio. Lapidaria la risposta del tecnico Gasperini in merito: "Gomez? Su questo non ho risposte che possano aiutare, ingombrante di sicuro no. Stiamo preparando una partita domani, poi una tra tre giorni e tra una settimana. Questi sono i nostri obiettivi".

Lazio, senza pubblico i danni sono anche economici: ecco i mancati incassi del club

LAZIO, LOTITO CHIAMA INZAGHI: RINNOVO PIU' VICINO

TORNA ALLA HOME