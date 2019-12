Atalanta, Gasperini: "Quarto posto? La Lazio sta facendo un campionato da record"

La Lazio respira aria di alta classifica, i biancocelesti sono stati protagonisti di un campionato finora straordinario. In conferenza stampa, prima del match con il Bologna, il tecnico dell'Atalanta Gasperini ha parlato anche di quarto posto: "Per la corsa al quarto posto non so, noi faremo il possibile. Adesso mancano tante giornate, la Lazio sta facendo diversi record. Tutte corrono, non è il momento di porre degli obiettivi".

