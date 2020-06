Atalanta, Gomez suona la carica: "Proviamo a portare gioia ai tifosi"

Nel giorno della ripresa ufficiale della Serie A, il capitano dell’Atalanta, Alejandro Gomez, ha parlato ai microfoni di Radio 1 Rai Extratime. La Dea, dopo il recupero di domani della venticinquesima giornata contro il Sassuolo, affronterà la Lazio a Bergamo mercoledì 24 giugno alle ore 21:45. Queste le parole del trequartista argentino: “L'idea è quella di provare a portare gioia alla gente che, almeno per qualche ora alla settimana, potrà pensare ad altro. Non possiamo riportare in vita tutti i morti che ci sono stati, ma almeno possiamo donare un po' di gioia e di allegria al popolo di Bergamo". Il Papu suona la carica in vista dei due impegni che attendono l’Atalanta fondamentali per la corsa alla Champions League.

