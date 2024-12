Atalanta, la preparazione verso la Lazio: Retegui ko, gli altri...

Continua la preparazione dell'Atalanta in vista del match contro la Lazio. Alla Vigilia di Natale la squadra è tornata in campo per proseguire con gli allenamenti. Sicuramente all'Olimpico non ci sarà Mateo Retegui, out per una lesione di primo grado al muscolo retto femorale sinistro rimediata contro l'Empoli. Starà fuori circa 15-20 giorni. Sembra poter essere disponibile, invece, Giorgio Scalvini, che sta mostrando segnali positivi dopo il suo infortunio alla spalla. È sulla via del recupero, contro i biancocelesti potrebbe esserci.

Anche Scamacca sta continuando il suo lavoro individuale dopo le terapie post-operatorie. Ad agosto si è rotto il legamento crociato, potrebbe rientrare nei primi giorni di febbraio. I nerazzuri ora si godranno di un giorno di riposo a Natale (così come la Lazio), per poi riprendere gli allenamenti sul campo a Santo Stefano. La sfida contro la squadra di Baroni è in programma sabato 28 dicembre.