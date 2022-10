Atalanta, lady Malinovskyi apre la polemica: "Non chiedetemi perché non gioca"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ruslan Malinovskyi sta trovando sempre meno spazio. Dopo un'estate complicata in cui sembrava a un passo dall'addio all'Atalanta e dall'approdo al Tottenham, il fantasista ucraino non sta vivendo di certo un momento felicissimo. Gasperini sembra aver trovato la quadra con l'equilibrio di Pasalic a supporto delle due punte mobili Muriel e Lookman. Solo spezzoni finali per Malinovskyi che adesso inizia a preoccuparsi. Anche settimana prossima contro la Lazio dovrebbe partire dalla panchina ed ecco che si accende la polemica. Sua moglie Roksana ha pubblicato e poi rimosso una storia Instagram in cui spiega le condizioni fisiche di suo marito. Queste le sue parole che non portano di certo serenità all'ambiente Dea: “Ragazzi, al momento mio marito è nella sua forma fisica migliore e la sua percentuale di grasso corporeo è una delle più basse della squadra. Segue la dieta del nuovo nutrizionista e i suoi consigli. Però posso dire che a casa si mangia sempre bene. Non usiamo burro e grassi vari, oltre che dolcificanti, pane… ma a volte pecchiamo con la brioche al mattino (risata). La domanda sul perché non gioca non è per me, si sente benissimo durante gli allenamenti. Ricordo i tempi belli quando giocava 90 minuti per due volte a settimana, è diventato un campione. Noi guardiamo bene in futuro".