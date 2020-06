Atalanta - Lazio, le probabili formazioni: incognita Marusic, Leiva verso lo stop

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - LAZIO - Alla ripresa del campionato di Serie A, non prima dei recuperi della venticinquesima giornata, la Lazio affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium. Dopo quasi cento giorni di stop per il Coronavirus, la squadra di Inzaghi avrà a disposizione dodici partite per mettere in cassaforte la qualificazione in Champions, lottando fino alla fine per raggiungere la vetta della classifica. L'allenatore, con tutta probabilità, dovrà fare a meno di Luiz Felipe, alle prese con un affaticamento al polpaccio. Duello tra Patric e Bastos per la sostituzione, con lo spagnolo in vantaggio. Da valutare, invece, le condizioni di Marusic e Leiva. Il brasiliano è sempre alle prese con un fastidio al ginocchio destro operato, il montenegrino rimane in dubbio nonostante il rientro in gruppo domenica. In caso di forfait è pronto Jony. Cataldi e Parolo si giocano una maglia per il posto in regia. Indisponibile il capitano Lulic che, tornato a Roma da qualche settimana, non ha ancora superato completamente il doppio intervento alla caviglia, che ne sta mettendo a repentaglio la presenza nel rush finale della stagione.

Atalanta - Lazio

Serie A 2019/20 - 27ª giornata

Gewiss Stadium - mercoledì 24 marzo, ore 15:00

Probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disp. Sportiello, Rossi, Bellanova, Toloi, Okoli, Malinovskyi, Tameze, Colley, Castagne, Muriel. All.: Gian Piero Gasperini.

INDISPONIBILI: Czyborra

SQUALIFICATI: Pasalic

DIFFIDATI: Malinovskyi, Palomino.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Lukaku, Parolo, A. Anderson, Jony, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lulic, Luiz Felipe, Leiva, Adekanye

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Caicedo, Immobile, Lazzari

SPECIALE ATALANTA - LAZIO - Anche per questa stagione torna l'appuntamento con LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO e WEB TV, per seguire insieme la 27ª giornata di Serie A. Durante i 90 minuti dell'incontro Atalanta-Lazio sarà LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO a tenervi compagnia: a partire dalle ore 15:00, i conduttori e il nostro direttore Alessandro Zappulla dal Gewiss Stadium di Bergamo vi racconteranno la partita della Lazio. Al fischio finale, entra in scena LALAZIOSIAMONOI WEB TV: vi faremo ascoltare le parole dei protagonisti e commenteremo il risultato con i nostri esperti. Potrete seguire i contributi video cliccando sul nostro sito nei vari articoli multimediali oppure collegandovi al nostro canale DailyMotion (dailymotion.com/Lalaziosiamonoi). Inoltre, potrete seguire la trasmissione web radio e l'audio del post-partita della web tv anche grazie alla nostra applicazione per smartphone e tablet. Ovviamente potrete partecipare anche voi. Scriveteci sulle nostre pagine Facebook (Lalaziosiamonoi) e Twitter (@laziosiamonoi), attraverso l'hashtag #lalaziosiamonoi. Ci vediamo domenica 15 marzo allora: appuntamento alle ore 15:00 per LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO, poi spazio alla WEB TV! Vi aspettiamo!!!