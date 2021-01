Atalanta - Lazio, le probabili formazioni: Milinkovic chiamato agli straordinari

Torna la Coppa Italia per la Lazio, impegnata contro l'Atalanta di Gasperini sia mercoledì che domenica in campionato. Inzaghi, oltre allo squalificato Leiva, dovrà fare a meno sicuramente di Luiz Felipe, Strakosha, Cataldi e Luis Alberto. Lo spagnolo ha ripreso ad allenarsi ma ne avrà ancora per un po' e contro i bergamaschi non ci sarà. In mediana conferma per Escalante coadiuvato da Akpa Akpro e Milinkovic, mentre in difesa Hoedt comporrà il terzetto con Patric e Acerbi ai suo lati. Nella Dea possibile turno di riposo per Ilicic e Zapata, almeno dall'inizio, con Muriel a guidare l'attacco insieme a Malinovskyi e Miranchuk alle sue spalle. Sportiello prenderà il posto di Gollini mentre Gosens, squalificato in campionato, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici.

Coppa Italia, quarti di finale

Atalanta - Lazio

Mercoledì 27 gennaio, ore 17:45

Gewiss Stadium di Bergamo

Probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Mirancuk; Muriel. All. Gasperini

LAZIO (3-5-2): Reina, Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Akpa Akpro, Escalante, Milinkovic, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi