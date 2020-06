Atalanta - Lazio, Milinkovic detta legge! E contro le big...

Non sono bastati tre mesi e poco più di stop per togliere il distintivo dal petto del Sergente biancazzurro. Il gol di ieri sera, che certifica l'Atalanta come sua migliore vittima, e i dati della gara provano che Milinkovic sia stato il migliore tra i suoi.

Il numero 21 ha creato un'occasione pericolosa, ha realizzato 6 su 11 passaggi offensivi ed ha percorso 11,741 km durante i 90'. Sergej ha anche vinto più duelli totali (9) e in particolare quelli aerei (4). Il centrocampista ha anche recuperato più palloni di tutti (8). Inoltre, con il gol siglato nel match, il serbo è l'unico ad aver timbrato il cartellino nelle gare con Atalanta, Inter e Juventus (le squadre posizionate nei primi quattro posti della classifica, ndr). In un momento di smarrimento, i biancocelesti possono e devono ripartire dalle poche certezze di ieri ed una tra quelle è stato proprio Milinkovic. Come durante una tempesta, Inzaghi deve essere bravo a capitanare la nave verso porti sicuri facendo affidamento anche al suo Sergente. Da lì poi ripartire, verso terre inesplorate per anni dalla ciurma laziale.

Si ringrazia LazioPage per le statistiche

