Lazio, il precedente del 1999-2000: a 11 giornate dalla fine -4 dalla Juve

La Lazio torna a casa senza punti da Bergamo, ma in una serata triste qualcosa di positivo c'è comunque. Nei primi 30 minuti la squadra di Inzaghi ha impartito una lezione all'Atalanta, la squadra più in forma dopo la sosta, producendo almeno 4 occasioni limpide da gol. Dopo è emersa la condizione fisica e il fatto che i biancocelesti fossero alla prima partita dopo 116 giorni di stop. La classifica dice -4 rispetto alla Juventus, ma per la Lazio nulla è perduto. E c'è un precedente benaugurante che risale all'ultimo Scudetto. Nella stagione 1999-2000 in lotta per il titolo c'erano Juventus e Lazio e alla 23esima giornata, quindi a 11 turni dalla fine (il campionato era a 18 squadre), la distanza in favore dei bianconeri era di 4 punti. Di seguito la classifica: Juventus 50, Lazio 46, Milan 45, Inter 43, Roma 42, Parma 34, Udinese 33, Fiorentina 30, Bologna 28, Bari 28, Lecce 28, Perugia 26, Reggina 25, Torino 24, Verona 22, Venezia 19, Cagliari 17, Piacenza 16.

