Atalanta - Lazio, Sarri: "Immobile si merita questo record, Cataldi è forte"

Lascia l'amaro in bocca il pareggio di Bergamo, ma la Lazio può dirsi soddisfatta della propria prestazione. A confermarlo sono anche le parole di Maurizio Sarri che ai microfoni di Dazn ha parlato in questi termini: "Luis Alberto ha fatto una partita in linea con quella con la Fiorentina, partita da centrocampista vero con partecipazione difensiva. Poi ci mette quella qualità in più che lui ha rispetto agli altri. Sta procedendo bene. La partita lascia l’amaro in bocca perché sembrava vinta ma i gol nel finale fanno parte del gioco. Siamo stati sfortunati perché nel secondo tempo avevamo anche legittimato la vittoria sul piano del merito. Un pizzico di amarezza per il risultato, un passo in avanti nella prestazione e dal punto di vista caratteriale. Cataldi ha sempre avuto qualità tecniche, a Empoli ho cercato di prenderlo in tutti i modi. Era portato ad andare in avanti ora si sta abituando a tenere la posizione. Le qualità di palleggio sono ottime, è dinamico e si fa sentire anche in fase difensiva. Squadra più fluida? Sì, chiedergli certe cose li bloccava un attimo ma con il procedere diventeranno automatiche. Immobile è un generoso e riesce a stare nella partita per 95 minuti in ogni singola azione. Per un difensore è difficle perché non puoi permetterti un secondo di disattenzione. È generoso anche in fase difensiva, a volte fa partire le pressioni anche troppo spesso. Non molla niente, devi quasi frenarlo. Giocare contro l’Atalanta non è semplice, uscire da dietro puliti è estremamente rischioso. Dal punto di vista del palleggio si può fare di più. Oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione dal punto di vista caratteriale, poi arriveranno partite in cui si palleggerà meglio. Oggi non era facile".

Davanti le telecamere del canale tematico ufficiale il Comandante ha detto: "Penso abbiamo sofferto un po' nella parte iniziale la loro aggressività, poi siamo venuti fuori bene. Abbiamo avuto la palla del 3-1 concedendo poco. Siamo stati sfortunati prendendo entrambi i gol nei minuti di recupero. Ho detto ai ragazzi che certe cose si possono accettare, non si possono accettare i punti persi con Verona e Bologna in cui non ci siamo arrivati con la testa giusta. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione caratterialmente contro una squadra forte. Il Marsiglia è più tecnico dell'Atalanta, ma meno aggressivo. Quello che ci interessa è che abbiamo capito che le energie fisiche si possono recuperare. Spero che i ragazzi crescano dal punto di vista mentale, la sensazione è che lo stiano facendo. Hisaj a destra? Lazzari oggi era in condizioni particolari, ha giocato tutta la partita mercoledì e poi ha fatto due notti senza dormire per la nascita della figlia. Elseid nelle ultime partite l'ho visto in difficoltà e ho cercato di aiutarlo facendolo giocare sul suo piede naturale. Sono contento per il record di Immobile, ma spero sempre che i gol da fare siano sempre di più di quelli fatti. Se lo merita per abnegazione, impegno, attaccamento alla maglia e al gruppo... basta vederlo in campo. Cataldi è un giocatore forte tecnicamente sin da ragazzino. Ha fatto fatica a trovare una collocazione definitiva. Ha qualità di alto livello e può diventare molto importante. I ragazzi sono ancora nella fase dell'incazzatura, si sentono defraudati dal risultato, quando ripenseranno alla prestazione non faranno caso all'episodio, ma al perché abbiamo buttato punti senza giocare".