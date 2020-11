Atalanta, Malinovskyi si ferma in nazionale: è positivo al Covid-19

Dopo il comunicato dell'Inter riguardo Kolarov, anche l'Atalanta (l'altra squadra nerazzurra in Serie A) dovrà fare a meno di un suo giocatore perché positivo al Covid-19. Si tratta di Ruslan Malinovskyi, che lo ha scoperto dopo i test effettuati ieri sera con la nazionale ucraina. Il giocatore, come comunica la Federazione nel comunicato emesso, è in isolamento e a breve tornerà in Italia. Oltre a lui, anche altri due giocatori e un membro dello staff hanno contratto il virus.

