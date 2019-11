Atalanta, Masiello: "Vorrei rigiocare la finale di Coppa Italia contro la Lazio"

La Lazio chiude il ciclo di partite a cavallo tra ottobre e novembre al terzo posto in classifica. A pari merito c'è il Cagliari, due punti sotto l'Atalanta e la Roma, mentre il Napoli è a cinque lunghezze dai biancocelesti. Per quanto riguarda i bergamaschi, oggi a Sei La TV ha parlato Andrea Masiello, indicando nella finale di Coppa Italia contro la Lazio come il rammarico più grande: "Quale partita rigiocare? La finale di Coppa Italia. È un trofeo che manca dalla bacheca. Per noi è stata una vittoria lo stesso. C'era amarezza, gli episodi pesano e condizionano, ma siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, è stata un'emozione incredibile. Meritavamo la Coppa Italia, meritavamo di andare avanti con il Dortmund (in Europa League, ndr). C'è rabbia perché ci metti il cuore e poi ti svanisce tutto per un episodio".

