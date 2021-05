Atalanta, multa di 5 mila euro per il tecnico Gasperini: il motivo

Multa di 5 mila euro per Gian Piero Gasperini. Questa la decisione del Giudice Sportivo dopo la 34ª giornata di campionato che ha visto l'Atalanta pareggiare sul campo del Sassuolo. L'allenatore nerazzurro è stato sanzionato "per avere, al 4º del secondo tempo, reagito in maniera plateale all'assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria, colpendo con un calcio una sedia posta vicino alla propria panchina e aver rivolto inoltre espressioni insultanti a persone riconducibili alla società avversaria presenti in tribuna".