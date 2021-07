Atalanta, Percassi apre alla cessione di Ilicic: "Valuteremo le opportunità"

Luca Percassi fa il punto sul mercato dell'Atalanta. Tra entrate e uscite, l'amministratore delegato della Dea ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti durante la presentazione delle nuove maglie. Il dirigente nerazzurro si è espresso anche sul futuro di Josip Ilicic che sembra arrivato alla fine del suo ciclo a Bergamo. Il fantasista sloveno, accostato anche alla Lazio, potrebbe salutare a breve l'Atalanta. Di seguito le parole di Percassi: "Se Ilicic resta? E' un giocatore che ha dato tantissimo all'Atalanta, che è stato chiacchierato in passato ma è un patrimonio della società. E' un ragazzo che ci ha dato molto, se ci saranno opportunità le valuteremo, ma non c'è fretta di risolvere un problema, ma la volontà di fare le cose per il bene della società".