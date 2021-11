Atalanta, ricaduta per Gosens: si allungano i tempi di recupero

Pessime notizie per Gian Piero Gasperini. Proprio nei giorni in cui stava rientrando in gruppo, Robin Gosens ha accusato un nuovo problema muscolare sempre al bicipite femorale della coscia destra. Come riporta Tuttomercatoweb, il problema si è manifestato durante un tiro provato in allenamento in questi giorni. L'esterno dell'Atalanta verrà sottoposto a nuovi esami e rischia anche di aver chiuso qui il suo 2021. Il rientro in campo del tedesco infatti potrebbe slittare al nuovo anno e quindi al girone di ritorno.