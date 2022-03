Atalanta, Sartori via a fine stagione: individuato il sostituto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Momento di grandi cambiamenti in casa Atalanta. Dopo il passaggio del pacchetto di maggioranza a una cordata americana capitanata da Stephen Pagliuca, a fine stagione saluterà anche il direttore sportivo Giovanni Sartori. Secondo quanto riportato da Sportitalia la famiglia Percassi, che continuerà a gestire il club, ha individuato il sostituto: si tratta di Tony D'Amico, attuale direttore sportivo dell'Hellas Verona. Dall'estate del 2018 nella società del presidente Maurizio Setti, D'Amico potrebbe decidere di chiudere il suo ciclo per sbarcare in una squadra che negli ultimi anni ha fatto tappa fissa nell'alta classifica.