Atalanta | Scamacca, il ginocchio fa crack: subito operazione, tempi lunghi

Brutte notizie per l'Atalanta e per Gasperini. Dopo lo spavento per l'infortunio accusato nell'amichevole contro il Parma, arriva la conferma di un terribile infortunio per Gianluca Scamacca. Il problema al ginocchio è più grave del previsto: l'attaccante si è procurato diverse lesioni tra cui la rottura del crociato anteriore, del menisco e del collaterale. Nella mattinata di oggi, 5 agosto 2024, prevista l'operazione a Villa Stuart: rischia di rimanere fuori per 6 mesi.