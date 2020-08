AURONZO GIORNO 1 - Lazio, fra sedie e gradoni: il distanziamento in epoca Covid-19

AURONZO DI CADORE - Al tredicesimo ritiro all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo, novità per quanto concerne la disposizione del pubblico nell'impianto. Lo si sapeva, vederlo sicuramente permette di descrivere meglio la situazione allo Zandegiacomo. Una volta superati i varchi d'accesso i laziali avranno la possibilità, a seconda del codice assegnato dal biglietto, di dirigersi verso tre settori.

PRIMO SETTORE - I gradoni. Il pubblico biancoceleste è sistemo distanziandosi grazie alle fratture poste fra ogni blocco di pietra e l'altro. Viene così rispettata la normativa.

SECONDO SETTORE - Sedie in plastica al fianco della tribuna in ferro, di fatto vicini al punto di ristoro. Sette file di sedie grigie distanziate di oltre 1 metro una dall'altra.

TERZO SETTORE - La tribuna in ferro. Nel momento in cui la capienza disponibile passerà da 200 a 417 posti (dopo le prime quattro sedute), i tifosi potranno ivi accomodarsi. Sui seggiolini non disponibili è stato incollato un adesivo che obbliga a non sedersi su di essi.