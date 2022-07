AURONZO GIORNO 1 - Lazio, Sarri cambia l'orario degli allenamenti: le indicazioni per i tifosi

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore: Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

AURONZO - Un'indicazione utile per i tifosi laziali ad Auronzo: mister Sarri ha modificato l'appuntamento degli allenamenti. La squadra, infatti, effettuerà tutte le sedute pomeridiane non più alle 16.30-17, bensì alle 17.45. Una scelta per evitare il più possibile il caldo - seppur le temperature non siano quelle bollenti di Roma - e abituare la rosa a un orario il più vicino possibile a quello di alcune partite ufficiali in programma ad agosto. Le sgambate mattutine invece rimarranno intorno alle 9.30-10.