AURONZO GIORNO 10 - Lazio, recupero post-allenamento nel lago per quattro calciatori - FOTO

Conclusa la prima seduta d'allenamento della giornata sul campo "Zandegiacomo" di Auronzo di Cadore, quattro calciatori hanno optato per il recupero nelle acqua gelide del lago di Santa Caterina. Si tratta di Danilo Cataldi e Denis Vavro, oltre che dei due Primavera aggregati alla squadra di mister Sarri: Shehu e Bertini. Qualche minuto in acqua sotto gli occhi incuriositi dei tifosi, che ne hanno approfittato per fare foto e autografi.

